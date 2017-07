Trump Jr: Vesselnitskaïa se défend d'avoir parlé de Clinton

11 juillet 2017 Par Par Agence Reuters

La juriste russe Natalia Vesselnitskaïa, qui a rencontré le fils aîné de Donald Trump durant la campagne présidentielle en 2016, a assuré mardi ne pas avoir de liens particuliers avec le Kremlin et avoir voulu parler lors de l'entrevue des sanctions américaines visant des personnalités russes, et non de la candidate démocrate Hillary Clinton.