Trump à Paris pour une visite à forte charge symbolique

11 juillet 2017 Par Par Agence Reuters

Un mois après leur "mano a mano" bruxellois, Emmanuel Macron et Donald Trump se retrouvent jeudi et vendredi à Paris lors d'une visite officielle à forte charge symbolique et politique à l'occasion du centenaire de l'entrée des Etats-Unis dans la première guerre mondiale.