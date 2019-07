Intempéries en Chine, près de 80.000 personnes évacuées

11 juillet 2019 Par Par Agence Reuters

Les précipitations les plus abondantes jamais enregistrées en plus d'un demi-siècle dans le sud et l'est de la Chine ont provoqué l'écroulement de maisons, des dégâts aux cultures et contraint à l'évacuation de près de 80.000 personnes, ont rapporté les médias officiels chinois.