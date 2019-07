La présidente taïwanaise évoque la menace de "forces étrangères"

11 juillet 2019 Par Par Agence Reuters

La présidente taïwanaise, Tsai Ing-wen, s'est envolée jeudi pour un voyage aux Caraïbes via les Etats-Unis qui irrite fort Pékin, et elle a souligné à son départ qu'il importait de défendre la démocratie et l'île face aux menaces que représentent certaines "forces étrangères", allusion à peine voilée à la Chine continentale.