Allemagne: La grève se poursuit chez BMW et Audi

12 janvier 2018 Par Par Agence Reuters

Les grèves se poursuivaient vendredi dans l'industrie allemande, en particulier chez les constructeurs automobiles BMW et Audi, et la mobilisation, à l'appui de revendications sur les salaires et le temps de travail, devrait se prolonger la semaine prochaine.