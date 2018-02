Croatie et Serbie s'efforcent de normaliser leurs relations

12 février 2018 Par Par Agence Reuters

La Croatie et la Serbie se sont engagées lundi à faire plus en faveur des droits des minorités, des questions frontalières et de la recherche des personnes disparues entre 1991 et 1995, pendant la guerre de l'ex-Yougoslavie.