La grogne persiste après l'accord de gouvernement en Allemagne

12 février 2018 Par Par Agence Reuters

Les critiques venues de la base, et parfois de plus haut, ne s'apaisent pas contre la chancelière Angela Merkel et le président du SPD, Martin Schulz, après l'accord de gouvernement conclu en Allemagne entre les conservateurs et les sociaux-démocrates.