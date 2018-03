L'UE proroge de six mois ses sanctions contre la Russie

12 mars 2018 Par Par Agence Reuters

L'Union européenne a annoncé lundi qu'elle avait prorogé de six mois, jusqu'à la mi-septembre, les sanctions adoptées contre la Russie en raison de l'annexion de la Crimée en 2014 et du soutien de Moscou aux séparatistes de l'est de l'Ukraine.