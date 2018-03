Pékin demande patience et sagesse en Corée, Pyongyang mutique

12 mars 2018 Par Par Agence Reuters

Le président chinois Xi Jinping a appelé lundi toutes les parties concernées à faire preuve de patience et de sagesse pour sortir de la crise coréenne alors que Pyongyang n'a toujours fait aucun commentaire sur un possible sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump.