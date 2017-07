Le prix Nobel Liu Xiaobo dans un état critique, selon l'hôpital

12 juillet 2017 Par Par Agence Reuters

L'état de santé de Liu Xiaobo s'est brusquement aggravé et le dissident chinois et prix Nobel de la paix est dans un état critique et souffre d'insuffisance respiratoire, a déclaré mercredi l'hôpital où il est soigné.