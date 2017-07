Trump pencherait pour Cohn à la tête de la Fed

12 juillet 2017 Par Par Agence Reuters

Le président Donald Trump est de plus en plus réticent à l'idée d'un deuxième mandat de Janet Yellen à la tête de la Réserve fédérale et Gary Cohn, chef du Conseil économique national (NEC) à la Maison blanche, fait désormais figure de favori pour lui succéder, rapporte mardi le site Politico en citant quatre sources proches du dossier.