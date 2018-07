Afghanistan et élargissement au menu de l'Otan jeudi à Bruxelles

12 juillet 2018 Par Par Agence Reuters

Au lendemain d'une journée dominée par des querelles budgétaires, les dirigeants de l'Otan aborderont jeudi, au deuxième et dernier jour du sommet de Bruxelles, la question du soutien à l'Afghanistan et celle de l'élargissement à l'Est, source de tensions avec Moscou.