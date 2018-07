UE/Migrants: Les ministres allemand, autrichien et italien de l'Intérieur affichent leur unité

12 juillet 2018 Par Par Agence Reuters

Les ministres de l'Intérieur allemand, italien et autrichien ont affiché leur unité jeudi sur la politique migratoire, soulignant la nécessité de fermer le plus possible les frontières extérieures de l'Union européenne.