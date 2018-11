Elections dans les territoires séparatistes de l'est de l'Ukraine

12 novembre 2018 Par Par Agence Reuters

Les séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine ont organisé dimanche des élections locales que Kiev, ainsi que la France et l'Allemagne, médiateurs dans le conflit, ont jugé illégitimes et contraires aux engagements pris dans le cadre des accords de paix de Minsk.