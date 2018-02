L'armée afghane rajeunie pour mieux lutter contre les Taliban

13 février 2018 Par Par Agence Reuters

Le président afghan, Ashraf Ghani, prévoit de mettre à la retraite plus de 2.000 généraux et officiers de l'armée, pour les remplacer par des éléments plus jeunes afin de mieux face face à l'insurrection des Taliban, a-t-on appris de source autorisée.