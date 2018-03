Chine: Fusion d'autorités de régulation, nouveaux ministères

13 mars 2018 Par Par Agence Reuters

La Chine va regrouper les autorités de régulation du secteur bancaire et celles de l'assurance et créer de nouveaux ministères, dont un consacré à l'environnement, dans le cadre de l'une des plus importantes refontes de l'administration gouvernementale depuis des années.