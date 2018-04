Comey, ex-patron du FBI, compare Trump à un chef de clan mafieux

13 avril 2018 Par Par Agence Reuters

James Comey, l'ancien directeur du FBI limogé il y a près d'un an par Donald Trump, établit une analogie entre le président américain et un chef de clan mafieux et l'accuse d'entretenir un rapport très distant avec la vérité et les valeurs institutionnelles.