Un mort et des centaines de blessés à Gaza

13 avril 2018 Par Par Agence Reuters

Un Palestinien a été tué et plus de deux cents autres ont été blessés au cours de heurts avec les forces armées israéliennes auxquels ont participé plusieurs milliers de manifestants à la frontière entre la bande de Gaza et Israël vendredi, ont annoncé des responsables de l'enclave palestinienne.