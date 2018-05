Après la France, l’Italie et la Suisse font les frais de l’entente Roche/Novartis

Il s’agit probablement de l’exemple le plus éclatant montrant comment les firmes pharmaceutiques font la loi sur le marché des médicaments. Et comment, pour y parvenir, elles utilisent des méthodes répréhensibles. L’affaire, qui concerne Novartis et Roche, se passe en Italie. Les deux géants helvétiques ont diffusé sur le marché transalpin des informations trompeuses dans le but d’entraver la vente d’un médicament à prix accessible au profit d’un produit dix fois plus cher. Alors que les deux étaient (et restent), d’un point de vue pharmacologique, parfaitement interchangeables.