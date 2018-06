La Corée du Nord célèbre sa "victoire" au sommet de Singapour

13 juin 2018 Par Par Agence Reuters

Les médias nord-coréens qualifient mercredi d''immense succès" le sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump mardi à Singapour, en insistant sur les concessions faites par le président des Etats-Unis et sur la perspective d'une nouvelle ère de paix et de prospérité dans la péninsule coréenne.