Des bombardements signalés dans le Nord-Ouest syrien, malgré la trêve

13 juin 2019 Par Par Agence Reuters

L'armée syrienne et ses alliés ont bombardé des zones rebelles du Nord-Ouest et un poste d'observation turque, malgré le cessez-le-feu annoncé la veille par l'armée russe, ont fait savoir jeudi Ankara et l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).