Bretagne: un Italien condamné pour violences au G8 de Gênes risque l’extradition

Le ressortissant italien Vincenzo Vecchi avait été condamné par la justice italienne à près de 12 ans de prison pour « saccages et dégradations » au cours d’une manifestation contre le sommet du G8 à Gênes en 2001 et lors d’un rassemblement antifasciste non autorisé à Milan. Son arrestation a suscité l’émoi dans la petite commune bretonne où il s’était installé.