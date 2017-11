Un séisme fait plus de 450 morts en Iran

13 novembre 2017 Par Par Agence Reuters

Au moins 450 personnes ont été tuées et 7.000 autres blessées dans un puissant séisme d'une magnitude de 7,3 en Iran, le plus meurtrier qu'ait connu le pays depuis plus de dix ans, rapporte la télévision publique iranienne citant un bilan provisoire.