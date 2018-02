La situation en Syrie n'a jamais été aussi dangereuse, dit de Mistura

14 février 2018 Par Par Agence Reuters

L'envoyé spécial des Nations unies pour la Syrie, Staffan de Mistura, a estimé mercredi que la récente intensification des violences et l'intervention croissante de puissances étrangères en Syrie avaient précipité le conflit dans une de ses phases les plus dangereuses et préoccupantes.