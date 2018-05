Israël fête le déménagement US, colère et morts chez les Palestiniens

14 mai 2018 Par Par Agence Reuters

Au moins 55 Palestiniens, dont six mineurs, ont été tués et 2.700 blessés par l'armée israélienne lundi à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, jour du 70e anniversaire de la création de l'Etat hébreu et de l'inauguration de l'ambassade des Etats-Unis à Jérusalem.