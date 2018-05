Italie: Le M5S et la Ligue reçus dans l'après-midi au Quirinal

14 mai 2018 Par Par Agence Reuters

Le président italien Sergio Mattarella recevra respectivement les représentants du Mouvement 5 étoiles (M5S) et de la Ligue, qui cherchent à former un gouvernement de coalition, à 16h30 (14h30 GMT) et à 18h00 (16h00 GMT), annoncent ses services dans un communiqué.