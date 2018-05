Italie: Mattarella accorde du temps au M5S et à la Ligue

14 mai 2018 Par Par Agence Reuters

Le président italien Sergio Mattarella a reçu ce lundi les représentants du Mouvement 5 étoiles (M5S) et de la Ligue qui cherchent à former un gouvernement de coalition et il leur a accordé un délai supplémentaire pour élaborer leur projet gouvernemental, a-t-on appris lundi de source présidentielle.