Journée sanglante à la frontière de Gaza, l'ambassade américaine ouvre à Jérusalem

14 mai 2018 Par Par Agence Reuters

Quarante-trois Palestiniens, dont un garçon de 14 ans, ont été tués et 2.400 blessés par l'armée israélienne lundi à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, jour du 70e anniversaire de la création de l'Etat hébreu et de l'inauguration de l'ambassade des Etats-Unis à Jérusalem.