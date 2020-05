Procès historique en Allemagne du chef d’un centre de torture en Syrie

En 2012, alors que l’insurrection commence à s’étendre en Syrie, ville après ville, région après région, certains officiers de l’armée et des services de renseignement font l’erreur de croire que le régime de Bachar al-Assad va tomber. Alors, ils font défection et se réfugient en Europe. Parmi eux, on trouve aussi quelques faux transfuges, qui passent à l’opposition pour l’infiltrer.