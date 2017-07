L'ex-président péruvien Ollanta Humala placé en détention

14 juillet 2017 Par Par Agence Reuters

L'ancien président péruvien Ollanta Humala et sa femme se sont présentés aux autorités, jeudi soir, un juge ayant ordonné leur placement en détention pour une durée qui peut aller jusqu'à un an et demi, en l'attente de leur procès pour blanchiment d'argent présumé.