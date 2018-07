Des inondations sèment le chaos à travers la Chine

14 juillet 2018 Par Par Agence Reuters

Des pluies diluviennes et des orages sèment actuellement le chaos à travers la Chine, où des inondations ont emporté des ponts, submergé des routes et des voies de chemin de fer et contraint des milliers d'habitants à évacuer des secteurs sous les eaux ou menacés, ont rapporté samedi les médias chinois.