La libération d'un Canadien détenu en Corée du Nord, geste de bonne volonté ?

14 août 2017 Par Par Agence Reuters

Le Canadien Hyeon Soo Lim, pasteur de l'église presbytérienne libéré cette semaine par la Corée du Nord après avoir passé plus de deux ans et demi en détention, a estimé dimanche qu'en commuant sa condamnation à perpétuité et en le renvoyant chez lui, Pyongyang avait tenté à réduire la pression en pleine escalade verbale avec Washington.