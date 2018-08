L'archevêque australien Philip Wilson échappe à la prison

14 août 2018 Par Par Agence Reuters

L'archevêque australien Philip Wilson, condamné en juillet à un an de prison pour avoir couvert les agissements d'un prêtre pédophile il y a plus de 40 ans, n'ira pas en prison et purgera sa peine en résidence surveillée, rapportent mardi plusieurs médias australiens.