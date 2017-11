« Hey Don. On a une idée originale. » C’est par ces mots que Wikileaks a proposé, par messages privés sur Twitter, au fils de Donald Trump de publier, sur le site spécialisé dans les fuites massives de documents, les déclarations d’impôts de son père. Des documents au cœur des débats pendant la campagne présidentielle américaine, car le candidat républicain s’est toujours refusé à les publier. Dans une série d’échanges privés, dévoilés par le magazine The Atlantic, le site de Julian Assange a démontré son envie de tirer Trump de ce mauvais pas, et de se positionner comme un allié clair du candidat. Donald Trup Jr a depuis publié l’intégralité des échanges.