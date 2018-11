NEW YORK (Reuters) - Joaquin "El Chapo" Guzman est un bouc émissaire et le véritable baron mexicain de la drogue est en liberté parce qu'il a versé des pots-de-vin au président mexicain sortant Enrique Pena Nieto, a déclaré mardi l'avocat de Guzman au premier jour du procès de son client devant un tribunal fédéral de New York.