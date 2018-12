L'opposition et la presse parlent d'échec pour May à Bruxelles

14 décembre 2018 Par Par Agence Reuters

Les efforts de Theresa May pour obtenir des garanties de l'Union européenne sur l'accord de Brexit se sont soldés par un échec humiliant et ils ne vont en rien dissiper les inquiétudes des députés britanniques, ont estimé vendredi l'opposition et une partie de la presse au Royaume-Uni.