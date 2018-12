L'UE veut plus d'intégration, de gros dossiers sous le boisseau

14 décembre 2018 Par Par Agence Reuters

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne (UE) ont progressé vendredi dans le sens d'une plus grande intégration de la zone euro pour prévenir de futures crises mais des dossiers importants comme ceux d'un budget de la zone euro ou d'un système de garantie des dépôts (SEGD, Edis en anglais) ont été remis à plus tard.