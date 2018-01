Grève pour défendre le droit de grève en Grèce, les transports paralysés

15 janvier 2018 Par Par Agence Reuters

Les services de bus, de métro et de trains de banlieue sont fortement perturbés lundi en Grèce et des vols ont dû être annulés en raison d'une grève des employés et des transports publics et des contrôleurs aériens qui protestent contre un projet de limitation de leur droit de grève.