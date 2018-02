Ramaphosa récupère le triste héritage de l'ère Zuma

Il aura donc fallu l’arracher de ses fonctions de président de l’Afrique du Sud à coups de démonte-pneu. Jacob Zuma, qui s’était toujours proclamé « fidèle soldat de l’African National Congress », a finalement dû être menacé d’une motion de censure de la part de son propre parti après plusieurs semaines de négociations et de psychodrames. En s’accrochant jusqu’au bout à son fauteuil (contrairement à son prédécesseur Thabo Mbeki, qui était devenu mal-aimé lui aussi et qui avait démissionné en 2008), Zuma sera parvenu à rater sa sortie de la même manière que son mandat et demi.