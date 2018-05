L'Iranien Zarif à Bruxelles pour tenter de préserver l'accord

15 mai 2018 Par Par Agence Reuters

Une semaine après la décision américaine de se retirer de l'accord de 2015 sur le nucléaire, le chef de la diplomatie iranienne et ses homologues français, britannique et allemand se retrouvent à Bruxelles pour tenter de préserver ce texte et protéger les entreprises européennes des sanctions américaines.