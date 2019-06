Stonewall, l’esprit d'une révolte

New York (États-Unis), de notre correspondant.– Dans les rues de Manhattan, chaque marque de vêtement affiche en vitrine sa collection arc-en-ciel. New York vibre depuis des semaines à l’heure du cinquantenaire de Stonewall, avec toutes sortes d’initiatives, parmi lesquelles une exposition de la New York Public Library, « Love and Resistance : Stonewall 50 », dont les clichés intimes et politiques illustrent ce texte.

Le 26 juin au Barclays Center de Brooklyn, propriété d’un oligarque russe, géré par un businessman qui finance des organisations anti-LGBT, Cyndi Lauper, Billy Porter (vu dans la série Pose) et Whoopi Goldberg lanceront les festivités pour un concert d’ouverture (jusqu’à 225 dollars la place).