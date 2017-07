Selon le Washington Post, la réunion de la Trump Tower comptait un homme de plus. Cette semaine, on a appris que le fils de Donald Trump, Donald Trump Jr, avait rencontré à la Trump Tower de New York, en compagnie de deux conseillers proches de son père, Paul Manafort et Jared Kushner, une avocate russe, Natalya Veselnitskaya, qu’il pensait en mesure de révéler des informations dommageables à la campagne de Hillary Clinton.