Balkans: la destruction programmée des dernières rivières sauvages d'Europe

Dans les Balkans, il n’y a pas de pétrole, mais il y a de l’eau, faisant de la région le véritable château d’eau de l’Europe. Cet « or bleu » excite les convoitises des oligarques locaux, qui multiplient les projets de centrales hydrauliques, avec la bénédiction – et souvent des subventions – de l’Union européenne. Les citoyens tentent de résister à ce green washing des fortunes mal acquises, qui risque de détruire l’environnement et le mode de vie des communautés rurales.