Bienvenue à Innopolis, la vitrine high-tech du Tatarstan

Innopolis (Tatarstan, Russie), envoyée spéciale.- Après une heure de route, le bus de Kazan bifurque à droite et sur une colline entourée d’arbres et recouverte d’une épaisse couche de neige, la ville surgit au loin, toute neuve, avec cette sensation plutôt exaltante d’être arrivé au milieu de nulle part.

À la descente, la carte d’Innopolis s’affiche, fascinante de simplicité : une université, un lycée, un jardin d’enfants, un parc technologique, un complexe sportif, un centre médical, trois supermarchés, un restaurant italien, un salon de beauté, une librairie, un poste de police et le bar « 108 ».

Grâce aux financements étatiques et régionaux, la cité du futur a été construite en trois ans sur 1 200 hectares, conçue par un cabinet d'architectes de Singapour, et elle a ouvert en juin 2015. Lors de la pose de la première pierre, en juin 2012, Dmitri Medvedev, tout juste redevenu premier ministre, s’était enflammé. « Nous avons lancé un grand projet : 155 000 personnes vivront et travailleront ici dans quelques années. Il s'agit des gens souhaitant changer leur vie et leur pays. Ce sera un centre d'innovation puissant et intéressant qui avancera de nouvelles idées », déclarait-il alors, accompagné par le président tatar Roustam Minnikhanov. Pour le Tatarstan, c’était l’occasion de mettre en place un deuxième axe de développement économique après le pétrole, et de confirmer sa place de région innovante.

« Pour l’instant, seuls 2 800 habitants dont 550 étudiants vivent ici, 1 000 personnes viennent travailler quotidiennement. Nous sommes encore loin de la Silicon Valley », tempère Daria Abramova, chargée par la mairie d’accueillir les journalistes.

La visite d’Innopolis commence par une promenade au milieu des immeubles d’habitation : des cubes de couleurs différentes qui semblent avoir été posés la veille. Ceux-là sont réservés aux couples et aux familles. À cette heure de la matinée et par – 30 °C, c’est une ville fantôme. On croise deux enfants emmitouflés à proximité du toboggan. Le silence est cotonneux. « Vous avez remarqué, ici il n’y a pas de babouchkas. Ce qui est exceptionnel en Russie. Les habitants ont 28 ans en moyenne. Les Russes sont assez précoces pour faire des enfants. Mais toutes les infrastructures sont là pour les aider », explique Daria Abramova, âgée elle-même de 28 ans.

Daria Abramova devant les immeubles d'habitation d'Innopolis. © A.D.

Elle vante les mérites d'une petite cité où tout le monde est connecté en permanencedes réseaux privés de tchat, dont l’un permet d’avoir directement accès au maire et au ministre russe des communications, qui est l’un des mentors d'Innopolis. Et où l'on peut à toute heure du jour et de la nuit faire appel à une conciergerie, grâce un robot du nom d’Inna qui répond à toutes les questions et trouve des solutions.

La ville a été bâtie avec l’objectif de former des spécialistes des hautes technologies dont la Russie manque cruellement – qu’il s’agisse de robotique, d’informatique, d’intelligence artificielle ou de sécurité de l’information – et d’attirer des entreprises qui peuvent avoir accès directement à cette main-d’œuvre ultra-qualifiée et bénéficier de conditions d’implantation idéales. Innopolis est une « zone économique spéciale », on ne paie pas d’impôts sur les bénéfices et les locaux sont bon marché. Dans « un cadre sain », précise l’accompagnatrice, avec une station de ski à un quart d’heure en navette et un complexe sportif où l'on peut se détendre le soir.

Dans l’un des quatre amphithéâtres, vide, Timur Fazullin, responsable de la communication de l’Université, nous a fait asseoir, pour une présentation rapide en PowerPoint.

L’établissement accueille 550 étudiants venant de 37 pays différents, et compte 13 laboratoires et 7 centres de recherches appliquées. Dix-sept professeurs étrangers (Italiens, Suisses, Coréens, Pakistanais, etc.) pour seulement trois Russes ont pour l'instant été engagés. « Comme sous le tsar Pierre I, nous avons dû faire appel à des spécialistes étrangers car nous manquons de formateurs. Cela coûte cher et c’est la raison pour laquelle l’État ne finance pas Innopolis », explique-t-il.

Timur Fazullin, directeur de la communication de l'Université d'Innopolis. © A.D.

L’argent vient des entreprises partenaires, et de certains sponsors qui peuvent ensuite puiser dans le vivier de jeunes spécialistes. Dotés de confortables bourses, les étudiants s’engagent à travailler pour ces derniers au moins un an, à entrer dans un laboratoire ou à créer sur place leur propre start-up.

De multiples partenariats académiques ont été noués avec l’étranger, en particulier avec la prestigieuse université privée américaine de Carnegie-Mellon à Pittsburgh (Pennsylvanie) qui a servi de modèle pour Innopolis. Et ici les cours sont exclusivement donnés en anglais.

À mille lieues de la rhétorique sur les « agents de l’étranger » et la « cinquième colonne » qui se déverse quotidiennement dans les médias de propagande du Kremlin. À mille lieues aussi de l'élection présidentielle de ce dimanche 18 mars, même si, comme il se doit, une affiche à l'entrée de la mairie rappelle que les citoyens sont appelés à faire leur devoir.

Innopolis a mieux à faire. La brochure distribuée aux visiteurs explique que la Russie compte actuellement 400 000 spécialistes dans les hautes technologies, contre 3,6 millions aux États-Unis, 2,8 millions en Inde, 2 millions en Chine et 950 000 en Allemagne. À Moscou et Saint-Pétersbourg, des formations universitaires existent, mais l’enseignement y est avant tout théorique, axé sur les mathématiques et la statistique. Seulement 15 % des étudiants en sortent avec la qualification nécessaire pour répondre aux besoins des entreprises.

L’objectif est d’atteindre le million de spécialistes et d’arrêter la fuite des cerveaux. Selon les estimations, quelque 240 000 scientifiques et informaticiens auraient quitté la Russie entre 2014 et 2016.