Le Sénat américain relance la déréglementation bancaire

C’est comme s'il ne s’était rien passé. Dix ans jour pour jour après l’effondrement de la banque Bear Stearns, marquant le début symbolique de la crise financière de 2008, les États-Unis sont en train de relancer le mouvement de déréglementation bancaire. Répondant aux promesses de campagne de Donald Trump de remettre en cause la législation financière, jugée beaucoup trop contraignante, les sénateurs républicains, avec le soutien d’une dizaine de sénateurs démocrates, ont adopté mercredi 14 mars une série de mesures remettant en cause des pans entiers du Dodd-Frank Act, institué après la crise de 2008. Le texte devrait être voté sans encombre par la Chambre des représentants, où les républicains ont la majorité.

Ce soutien inattendu de quelques sénateurs démocrates a provoqué une vraie crise au sein du parti. « Que dire de Washington quand les La sénatrice démocrate Elizabeth Warren. © Reuters La sénatrice démocrate Elizabeth Warren. © Reuters , s’est indignée la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, très en pointe depuis dix ans dans le combat contre les pratiques destructrices de la finance. « Ce n’est pas un allégement, mais un durcissement des règles qui est nécessaire », poursuit-elle.

Son inquiétude et son indignation sont partagées par de nombreux observateurs. « Il y a un sérieux risque de recréer les conditions qui ont conduit à la dernière crise financière », s’alarme Michael Barr, ancien responsable du Trésor américain qui a supervisé toute la mise en place de la réglementation bancaire après 2009. « Quand Washington défait les règles pour Wall Street, les Américains souffrent. Cela s’est passé avec la dérégulation sur les caisses d’épargne, qui a conduit à l’effondrement de l’immobilier. Cela s’est répété avec la remise en cause du Glass-Steagall Act en 1999, qui a conduit au crash de 2008. Et cela risque de se reproduire avec ce texte. Il est particulièrement décevant que les démocrates aient rendu cela possible, mais ce n’est pas surprenant dès lors que neuf des treize sénateurs qui ont parrainé ce texte ont reçu plus de financements politiques de la part de l’industrie financière que tous les autres. Les dépenses de campagne ne devraient pas déterminer la politique à l’égard de la finance », déclare dans un communiqué assassin le président de l’association Public Citizen. Même le Wall Street Journal et l’agence Bloomberg, pourtant très proches de Wall Street, se sont fendus d’éditoriaux mettant en garde contre ce texte, qui offre aux grandes banques des cadeaux pouvant se révéler très dangereux.

Officiellement, il ne s’agit que de lever certaines règles trop contraignantes pour les banques régionales et pour les petits établissements. C’est d’ailleurs l’argumentaire qu’ont repris les sénateurs américains pour défendre le texte. « Dodd-Frank était supposé arrêter le “too big to fail”, mais le résultat est qu’il empêche les plus petits de réussir. Les grandes banques sont devenues encore plus grandes depuis l’adoption de Dodd-Frank et les petites banques ont disparu », a déclaré la sénatrice démocrate Heidi Heitkamp en apportant son soutien au texte.

Mais sous couvert de défendre les petites banques, et à travers une succession d’amendements opportuns, le texte va beaucoup plus loin. Alors que les banques américaines et les filiales des banques étrangères sont soumises à la surveillance des autorités de régulation à partir du seuil de 50 milliards de dollars d’actifs, le texte propose de porter ce seuil à 250 milliards. Les établissements passant sous cette barre vont être exonérés de toute une partie des règles. Les ratios prudentiels et les exigences de fonds propres vont être abaissés, les tests de résistance assouplis et la règle Volcker, qui interdit la spéculation pour compte propre, sera supprimée pour nombre d’entre eux.

Par le jeu de ces seuls critères, des banques comme American Express, la filiale américaine de la Barclays, l’ex-Ge Capital ou la banque Mellon sortent du champ de la supervision des autorités de régulation. Mais est-ce parce qu’elles sont plus petites qu’elles sont plus sûres ? La faillite de Bearn Stearns, petite banque d’affaires, vient rappeler que le critère de taille n’est pas pertinent dans un système financier et bancaire totalement interconnecté, où la chute d’un seul domino peut entraîner tout le reste. Lors de la crise de 2008, la FED a dû voler au secours d’une bonne vingtaine de petits établissements, leur fournissant en urgence plus de 45 milliards de dollars, car elle estimait qu'elles représentaient un risque systémique.

Surtout, les petites banques se sont engagées, ces dernières années, sur des terrains de plus en plus risqués. Après les supbrimes désormais morts, elles ont beaucoup développé leurs activités dans le crédit à la consommation, les prêts automobiles, les prêts étudiants et le crédit lié aux cartes bancaires, accordant des prêts à des ménages de moins en moins solvables.

Or de l’avis de nombreux analystes financiers, ce sont là que résident les risques les plus importants dans un futur proche. Alors que le taux de mauvaises créances est de 2,7 % en moyenne, il s’élève à 6,7 %, soit le plus haut niveau depuis la crise financière, pour les petites banques qui ont entre 1 et 5 milliards de dollars d’actifs, relève Bloomberg. De même, le taux de défaillance pour les crédits automobiles est de plus de 3 % pour les banques moyennes, contre 2,2 % en moyenne. Lever les surveillances au moment où la situation se tend n’est peut-être pas la meilleure façon de prévenir les dangers.