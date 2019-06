GB/Succession de May: Esther McVey apporte son soutien à Boris Johnson

16 juin 2019 Par Par Agence Reuters

La parlementaire Esther McVey, qui n'a pas obtenu lors du premier tour de scrutin les voix suffisantes pour se maintenir dans la course à la succession à Theresa May à la tête du Parti conservateur et du gouvernement britannique, a déclaré samedi qu'elle soutenait la candidature de Boris Johnson.