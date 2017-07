Une enquête de l’agence Bloomberg met en évidence la volonté chinoise de s’imposer dans le monde du sport et en particulier du football. Le pouvoir chinois semble prêt à mettre d’immenses moyens financiers à disposition de cette ambition. Certains clubs de football chinois peuvent déjà ainsi rivaliser financièrement avec les géants de la Premier League anglais et commence à recruter au Brésil ou en Europe des joueurs compétitifs. En 2016, les clubs chinois ont dépensé 451 millions de dollars, soit deux fois plus que les clubs français et à peine 100 millions de dollars de moins que la moyenne des quatre grands championnats européens.