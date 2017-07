Depuis deux semaines, les armées chinoise et indienne se font face dangereusement sur la frontière sino-indienne de l’Himalaya. La volonté de construction d’une route par l’Armée populaire de Chine en territoire considéré comme indien par New Delhi a conduit à une riposte des troupes indiennes. L’incident n’a pas conduit à des combats et le South China Morning Post de Hong Kong rappelle que ces incidents de frontières sont courants entre les deux pays depuis 50 ans, mais il souligne le caractère inédit de ce dernier par sa longueur.