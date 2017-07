Le plus grand risque qui pèse sur l’économie canadienne à l’heure actuelle n’est pas la hausse des taux d’intérêt, comme ce fut le cas déjà par le passé. Au contraire, il est temps que les taux remontent à un niveau plus neutre alors que l’économie s’approche de la pleine capacité de production et que le chômage est à son plus bas depuis longtemps.