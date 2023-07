Dans l’hémisphère nord, une canicule record

LesLes températures mondiales s’envolent, mais en France, le ministre de l’agriculture Marc Fesneau regarde le doigt, plutôt que la lune. Il s’est félicité, samedi 15 juillet, sur France Inter : « On n’a pas eu des températures extrêmes, on a plutôt eu des températures normales, pour un été. » La climatologue et co-présidente du Giec Valérie Masson-Delmotte l’a recadré, dans une série de tweets factuels : le mois de juin en France a été +2,6 °C au-dessus des normales, les eaux de l’Atlantique nord connaissent des records de températures, et la Méditerranée connaît actuellement une vague de chaleur intense. Pour la climatologue, ce début d’été est bel et bien « extra-ordinaire ».